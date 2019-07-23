Зюганов поддержал предложение Володина об изменении Конституции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В КПРФ поддерживают предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и расширении полномочий парламента; об этом во вторник заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Мы настаиваем на формировании полноценного правительства народного доверия и усилении контрольных функций парламента", - сказал он.

Зюганов добавил, что Володин был абсолютно прав в своей статье о "живой Конституции". "Мы эту линию будем активно поддерживать, хотя я ее называю полуживой Конституцией", - сказал глава КПРФ.

На прошлой неделе Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью, в которой предложил, в частности, наделить Госдуму правом участвовать в формировании правительства.