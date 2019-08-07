КПРФ осенью предложит Думе отменить муниципальный фильтр

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - КПРФ будет настаивать, чтобы основными темами обсуждения осенней сессии в Госдуме стали отмена муниципального фильтра и перенос единого дня голосования на март или октябрь, то есть, на удобные сроки для населения, заявил зампредседателя ЦК компартии Юрий Афонин.

По его словам, после лета проводить в начале сентября избирательную кампанию невозможно, получается "не борьба команд и программ, а борьба с административным ресурсом".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что "выборное законодательство сегодня не соответствует ни вызовам, ни времени" и что избирательную систему нужно серьезно менять. Он также возмутился в связи с тем, что недавно список кандидатов от компартии недавно сняли с выборов в городское собрание Владикавказа.

Ранее все кандидаты в Мосгордуму от КПРФ потребовали отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Коммунисты считают, что состав комиссии нужно обновить, иначе возникает риск "столкнуться с нелегитимностью результатов выборов", объяснял "Интерфаксу" кандидат по 8-му округу Вадим Кумин.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее поддерживала предложение отменить муниципальный фильтр на выборах. По ее словам, соответствующие предложения уже направлены в администрацию президента. В Госдуме находится законопроект о снижении муниципального фильтра.