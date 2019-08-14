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Два российских Ту-95МС совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ту-95МС

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