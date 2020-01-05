ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС. Архивное фото Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) в течение 2020 года получит шесть модернизированных стратегических самолетов Ту-95МС.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, при модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование.

"Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами", - сказал Кобылаш, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

По данным пресс-службы, в прошлом году в состав дальней авиации вошли пять модернизированных самолетов Ту-95МС.

Сообщается также, что в 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100%.