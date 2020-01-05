Поиск

ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных Ту-95МС

ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных Ту-95МС
Бомбардировщик Ту-95МС. Архивное фото
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) в течение 2020 года получит шесть модернизированных стратегических самолетов Ту-95МС.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, при модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование.

"Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами", - сказал Кобылаш, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

По данным пресс-службы, в прошлом году в состав дальней авиации вошли пять модернизированных самолетов Ту-95МС.

Сообщается также, что в 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100%.

Ракетоносцы Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады.

Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

Минобороны ВКС Ту-95МС

Новости по теме

Новости

Что произошло за сутки: суббота, 4 января

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в "Манеже"

В Госдуму поступит законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Путин произвел кадровые изменения в Курчатовском институте

В Хабаровске задержали мужчину, сообщившего о "заминированной" площади города

СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка Путина в 2017 году

СМИ узнали о негодовании Трампа из-за пропущенного звонка Путина в 2017 году

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Что произошло за сутки: пятница, 3 января

Отправляющиеся в Европу россияне встали в очередях на границе Белоруссии

Роспотребнадзор назвал банкноты рассадником инфекции

Роспотребнадзор назвал банкноты рассадником инфекции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');