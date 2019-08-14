Два ракетоносца ТУ-160 перебазированы на аэродром вблизи границы с США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учения переброшены на аэродром "Анадырь" на Чукотке недалеко от морской границы России и США, сообщили в среду в департаменте информации Минобороны РФ.

По данным ведомства, продолжительность беспосадочного полета без дозаправок составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров. Переброска самолетов прошла в рамках плановых летно-тактических учений под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до конца недели, добавили в министерстве.

В учениях задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В августе 2018 года Минобороны РФ сообщало, что два российских Ту-160 в ходе учения впервые приземлись на аэродроме "Анадырь".

Еще в ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР. "Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времён Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", - сказал тогда Герасимов.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.