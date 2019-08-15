СПЧ подготовит для Путина доклад о преследовании иеговистов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте представит Владимиру Путину доклад по итогам расследования заявлений о пытках в Сургуте сторонников запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Об этом после встречи с сургутскими иеговистами заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, сообщает пресс-служба Совета.

Федотов попросит члена СПЧ Евгения Мысловского отправиться в Сургут и вместе с руководством окружной прокуратуры и Следственного комитета тщательно изучить все документы процессуальной проверки, которая проводилась по сообщением о пытках задержанных. Он выразил надежду, что в результате получится "докопаться до истины".

В Сургуте глава СПЧ встречался иеговистами, которые еще в феврале жаловались Совету на пытки. Беседа продолжалась четыре часа. "Из рассказа иеговистов следует, что 15 февраля их день начался с обысков и последующих допросов в следственном отделе Следственного комитета по ХМАО - Югре, при этом к некоторым доставленным на допрос применялись пытки", - сообщила пресс-служба СПЧ.

СПЧ, получив жалобу, связался с региональным омбудсменом Натальей Стрелковой, она сказала, что уже проверяет эти жалобы. Раньше августа встретиться с заявителями и поговорить у представителей СПЧ не получилось, отметил Федотов.

В феврале 2019 года в Сургуте ликвидировали местную ячейку "Свидетелей Иеговы", а на наиболее активных сторонников запрещенной организации завели уголовное дело. Местные СМИ сообщили, что в Сургуте во время допросов в отношении задержанных иеговистов были применены пытки; их якобы били током, душили и избивали, добиваясь показаний.

СКР проверил эти заявления и объявил, что правоохранители перед обысками "применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись". В результате иеговисты получили незначительные гематомы и ссадины на ногах. Другие травмы задержанные получили после следственных действий, установила проверка.