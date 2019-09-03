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Прокуратура решила отобрать у иеговистов помещение в Кирово-Чепецке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировской области попросила суд вернуть в собственность государства нежилое помещение в Кировско-Чепецке, которое в результате нескольких сделок по пожертвованию оказалось в собственности "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России), зарегистрированных в Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о помещении площадью 175 квадратных метров. Оно сначала принадлежало местной ячейке иеговистов. В 2016 году организация пожертвовала его отделению "Свидетелей Иеговы" из Воткинска, а те пожертвовали его финским иеговистам, которые на территории Финляндии зарегистрировали право собственности на эту недвижимость.

Прокурорская проверка выявила в действиях участников второго договора о пожертвовании признаки мнимой сделки, совершенней ради вывода имущества и с намерением причинить вред российскому государству, которое не смогло бы вернуть это имущество. Финские иеговисты помещением не пользуются, расходы на его содержание не несут и задолжали за ремонт и коммунальные услуги больше 100 тысяч рублей, указало надзжорное ведомство.

Прокуроры просят суд признать эту сделку мнимой и ничтожной.

Верховный суд 20 апреля 2017 по иску Минюста признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории России.

Кировская область Кировско-Чепецк Свидетели Иеговы прокуратура Финляндия Воткинск

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