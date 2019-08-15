Майкла Калви не отпустили из-под домашнего ареста

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без изменений", - огласила решение судья.

Вместе с тем, Мосгорсуд снял с Калви запрет "покидать и менять без письменного разрешения следователя и контролирующего органа место проживания", а также исключил из резолютивной части ссылку на запрет "общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, не являющимися свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми по делу".

"Данное постановление не смягчает условий содержания и не меняет его статус, а лишь вносит юридическую грамотность в суть наложенных ранее запретов. Калви по-прежнему остается под домашним арестом, покидать жилое помещение без разрешения следователя он по-прежнему не может. Не может общаться с любыми лицами, за исключением адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом", - пояснила "Интерфаксу" решение пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Дело Baring Vostok о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей было возбуждено 13 февраля в отношении шести человек: основателя и старшего партнера Baring Vostok Калви, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, которое было заключено между банком и "Первым коллекторским бюро" в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов был одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения и поэтому не мог быть введен в заблуждение касательно параметров сделки. Кроме того, по словам Калви, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте о контроле над банком.