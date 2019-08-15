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Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели по домашний арест

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел под домашний арест гражданина Франции Филиппа Дельпаля, фигуранта "дела Baring Vostok". Просьбу его защиты изменить меру пресечения в суде поддержали и прокурор, и следователь.

"Постановление Басманного суда отменить. Избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 октября ", - решил судья.

Бизнесмен будет жить в квартире в Денежном переулке. Суд запретил ему выходить из квартиры без разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов, отправлять почту и использовать средства связи кроме как для вызова скорой помощи, аварийной службы или звонков следователю, адвокату или сотрудникам, контролирующим условия его домашнего ареста.

Дельпаль, партнер инвестиционного фонда Baring Vostok был задержан и арестован вместе с остальными фигурантами дела в середине февраля. 11 апреля основателя фонда, гражданина США Майкла Калви и бывшего предправления банка "Восточный" Алексея Кордичева перевели под домашний арест. Дельпаль остался единственным иностранцем, арестованным по этому делу.

В начале июня, на ПМЭФ президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об избирательном отношении к фигурантам дела, сказал, что некоторых нельзя отпустить под домашний арест, поскольку у них в России нет жилья. "Что касается вопроса, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне еще французские друзья говорили, что у кого-то есть дом в Москве, а у кого-то нет", - отметил он.

После этого защита Дельпаля сообщила следствию, что у него есть жилье в Москве, его семья купила квартиру 5 июля, и ему есть где отбывать домашний арест, и приложили к ходатайству документы. Несмотря на это 9 июля Басманный суд оставил его под стражей.

Продление ареста французу 25 июля раскритиковали Франко-российская торгово-промышленная палата, Советники по внешней торговле Франции (CCEF), Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата в России, Российско-германская внешнеторговая палата и Финско-российская торговая палата. Они заявили, что это решение суда "вновь вызывает непонимание и обеспокоенность делового сообщества". По оценке организаций, Дельпаль убедительно доказывает невиновность и заслуживает по крайней мере перевода под домашний арест. Также в их заявлении говорилось, что с момента задержания в феврале бизнесмен был лишен права на встречи с семьей.

Фигурантам "дела Калви" вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей. Дело на них завели по жалобе акционера банка Шерзода Юсупова. Признательные показания следствию дал только Алексей Кордичев, остальные фигуранты вину не признают.

Майкл Калви Филипп Дельпаль Мосгорсуд Шерзод Юсупов банк Восточный Baring Vostok

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