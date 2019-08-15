Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели по домашний арест

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел под домашний арест гражданина Франции Филиппа Дельпаля, фигуранта "дела Baring Vostok". Просьбу его защиты изменить меру пресечения в суде поддержали и прокурор, и следователь.

"Постановление Басманного суда отменить. Избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 октября ", - решил судья.

Бизнесмен будет жить в квартире в Денежном переулке. Суд запретил ему выходить из квартиры без разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов, отправлять почту и использовать средства связи кроме как для вызова скорой помощи, аварийной службы или звонков следователю, адвокату или сотрудникам, контролирующим условия его домашнего ареста.

Дельпаль, партнер инвестиционного фонда Baring Vostok был задержан и арестован вместе с остальными фигурантами дела в середине февраля. 11 апреля основателя фонда, гражданина США Майкла Калви и бывшего предправления банка "Восточный" Алексея Кордичева перевели под домашний арест. Дельпаль остался единственным иностранцем, арестованным по этому делу.

В начале июня, на ПМЭФ президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об избирательном отношении к фигурантам дела, сказал, что некоторых нельзя отпустить под домашний арест, поскольку у них в России нет жилья. "Что касается вопроса, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне еще французские друзья говорили, что у кого-то есть дом в Москве, а у кого-то нет", - отметил он.

После этого защита Дельпаля сообщила следствию, что у него есть жилье в Москве, его семья купила квартиру 5 июля, и ему есть где отбывать домашний арест, и приложили к ходатайству документы. Несмотря на это 9 июля Басманный суд оставил его под стражей.

Продление ареста французу 25 июля раскритиковали Франко-российская торгово-промышленная палата, Советники по внешней торговле Франции (CCEF), Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата в России, Российско-германская внешнеторговая палата и Финско-российская торговая палата. Они заявили, что это решение суда "вновь вызывает непонимание и обеспокоенность делового сообщества". По оценке организаций, Дельпаль убедительно доказывает невиновность и заслуживает по крайней мере перевода под домашний арест. Также в их заявлении говорилось, что с момента задержания в феврале бизнесмен был лишен права на встречи с семьей.

Фигурантам "дела Калви" вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей. Дело на них завели по жалобе акционера банка Шерзода Юсупова. Признательные показания следствию дал только Алексей Кордичев, остальные фигуранты вину не признают.