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Титов заявил о непричастности партнера Baring Vostok к преступлениям

"С равным успехом можно было привлекать к ответственности уборщицу фонда", - считает он

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль не виновен в преступлениях и не должен проходить по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей фонда, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"С равным успехом можно было привлекать к ответственности уборщицу фонда. Достаточно Калви под домашним арестом, если уж кто-то считает, что здесь имеет место преступление", - сказал Титов "Интерфаксу".

Он добавил, что деле Baring Vostok "преступления никакого нет". "Все дело - ни что иное как попытка решить корпоративный спор уголовными инструментами, которым тут не место", - считает Титов.

Мосгорсуд 15 августа перевел Дельпаля под домашний арест и смягчил условия домашнего ареста Майклу Калви.

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года по заявлению миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. По делу проходят гражданин США Майкл Калви, партнер фонда Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. В середине февраля их всех арестовали. 11 апреля Калви и Кордичев были переведены под домашний арест. Признательные показания дал только Кордичев, остальные фигуранты вину не признают.

Инвесторов обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Юсупов заявил, что его в 2017 году обманули перед голосованием за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, которое банк и ПКБ заключили в 2015 году.

Майкл Калви Филипп Дельпаль Мосгорсуд Шерзод Юсупов банк Восточный Baring Vostok Борис Титов

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