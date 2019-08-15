Нефтепродукты в речку в Сургуте слили с автоцистерны

Сотрудники природнадзора нашли место слива и следы машины

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Нефтепродукты в реку Сайма в Суругуте слила неизвестная автоцистерна, рассказал глава окружного Природнадзора Сергей Пикунов.

По его словам, источник загрязнения реки нашли 14 августа вечером, там были следы от машины. Собранные материалы ведомство направило в полицию. Пикунов выразил надежду, что рядом могут быть камеры и по их записям удастся определить номер автомобиля и затем найти его владельца.

Природнадзор возбудил административное производство по факту загрязнения. Пикунов отметил, что на практике найти таких нарушителей очень сложно.

Нефтяное пятно на Сайме обнаружили 14 августа утром. По оценке мэрии Сургута, площадь загрязнения составила около 2 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты начали собирать в тот же день.