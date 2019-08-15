Потребовавший коньяк вооруженный мужчина заперся в магазине, а не в парикмахерской

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полиция ведет переговоры с мужчиной, выстрелившим в потолок и закрывшимся в продуктовом магазине в Подмосковье, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

По уточненным данным, стрельба произошла в магазине, а не в парикмахерской, как сообщалось ранее, в микрорайоне Белая Дача города Котельники.

В полицию сообщили, что в продуктовом магазине слышны хлопки, похожие на выстрелы. Сотрудники МВД выяснили, что в магазин вошел мужчина и один раз выстрелил в потолок из неустановленного пока оружия. Продавцы и посетители не пострадали, так как быстро покинули магазин. Стрелявший мужчина закрылся в магазине, полицейские ведут с ним переговоры

По данным главка, местный житель 1968 года рождения устроил конфликт на бытовой почве. Как отмечали источники "Интерфакса", причиной его поведения стала любовная драма. По последним данным, мужчина потребовал у сотрудников правоохранительных органов бутылку коньяка.