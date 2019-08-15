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Пьяный мужчина, захвативший магазин в Котельниках, оказался уроженцем ближнего зарубежья

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В задержании пьяного мужчины, забаррикадировавшегося с ружьем в магазине в подмосковных Котельниках, участвовал спецназ Росгвардии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа ведомства.

Бойцам СОБРа "Булат" подмосковного управления Росгвардии и полицейским пришлось иметь дело с 52-летним уроженцем страны ближнего зарубежья, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в магазине в микрорайоне Белая Дача.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из-за ревности, так как хотел выяснить отношения с женщиной, отказавшей ему во взаимности, но не застал ее. Все посетители и сотрудники магазина успели выбежать, так что никто не пострадал. После этого мужчина закрылся в помещении магазина и потребовал от полиции, приехавшей вести с ним переговоры, бутылку коньяка. Получив ее, он сдался правоохранительным органам, сообщал источник "Интерфакса".

Подмосковье Котельники

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