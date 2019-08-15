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Ревнивец с ружьем, захвативший магазин в Котельниках, сдался после получения коньяка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала незадачливого ревнивца, забаррикадировавшегося с ружьем в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он выдвинул условие - передача ему бутылки коньяка. После того, как оно было выполнено, мужчина сдался правоохранителям", - сказал источник.

По предварительным данным, на преступление мужчину сподвигла ревность. "Он попытался застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную на рабочем месте и выяснить с ней отношения, но не застал ее. При себе мужчина имел охотничье ружье, из которого сделал один выстрел. Никто не пострадал", - сказал источник.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МВД, мужчину подозревают в хулиганстве с применением оружия, его собираются доставить в отдел полиции. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, в четверг местный житель 1968 года рождения вошел в продуктовый магазин в микрорайоне Белая Дача и выстрелил из неустановленного оружия в потолок. Посетители и продавцы успели выбежать из помещения, и никто не пострадал. Стрелявший закрылся в магазине, с ним велись переговоры.

Подмосковье Котельники

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