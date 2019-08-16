Житель Камчатки отсудил у больницы 1,4 млн рублей за некачественное лечение

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Житель Камчатки отсудил за некачественное лечение 1,4 млн рублей компенсации морального вреда и утраченного заработка у краевой больницы имени А. С. Лукашевского, сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.

Также в сумму компенсации включены судебные расходы и расходы на проведение медицинской экспертизы, отмечается в сообщении.

В 2016 году мужчина сломал руку. В Камчатской краевой больнице ему поставили титановую пластину. Через несколько лет фиксатор удалили, но при этом сломали пациенту кость ниже старого перелома. Тогда ему во время операции снова поставили ту же пластину. Спустя несколько месяцев мужчину начали мучить боли в руке. Впоследствии выяснилось, что титановый фиксатор разломился, и пациента снова прооперировали в той же больнице.

Истец пожаловался на некачественное лечение в страховую компанию. Экспертиза качества оказания медицинской помощи выявила "многочисленные дефекты, допущенные в результате неправильных действий медицинского персонала", отметили в пресс-службе.