Роженица отсудила 300 тысяч рублей у больницы за удар током

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Краснотурьинска отсудила у больницы 300 000 рублей за то, что год назад после родов получила удар током от оборудования, предназначенного для фототерапии. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

"Женщина получила ожоги, также у нее возникли проблемы с сердечным ритмом. Ее в срочном порядке поместили в палату интенсивной терапии, а затем - в кардиологическое отделение", - напомнили в суде.

После этого она подала в суд в Североуральске иск с требованием 1 млн рублей компенсации морального вреда с роддома, городской больницы Краснотурьинска и регионального Минздрава. Суд взыскал с горбольницы в ее пользу 300 тысяч рублей.

Медучреждение оспорило это решение в областном суде, указав, что роженица получила удар током в результате неосторожного обращения с электроприборами. Апелляционная инстанция оставила ее без удовлетворения.

"Лампы фототерапии являются медицинским изделием, и к работе с ними допускается только специально обученный медицинский персонал. Сотрудникам больницы запрещается оставлять пациентов без присмотра при проведении процедур с помощью электромедицинской аппаратуры. Однако лампы находились в палате в свободном для пациентки доступе", - подчеркнули в суде.

Решение суда вступило в законную силу.