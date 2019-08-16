Поиск

Сотни иностранных судов укрылись от тайфуна "Кроса" в бухтах Приморья

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Из-за тайфуна "Кроса" в бухтах Приморья укрылись сотни иностранных судов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Только на Ольгинском направлении собрались более 200 иностранных судов, они продолжат прибывать. Стоят на всем северном направлении от Преображения до Тернея", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ожидании пика тайфуна суда пограничного управления контролируют обстановку на рейде.

Ранее сообщалось, что около 150 иностранных судов просили пограничные власти РФ разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них подняли флаг "терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов.

Примгидромет на 16-17 августа объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Кроса". Прогнозируются ливни и ветер скоростью до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина - до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье - до 4-5 метров.

Тайфун "Кроса" уже вызвал ливневые паводки в регионе. Из-за подъема воды шесть сел в настоящее время отрезаны. Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить, отметили в пресс-службе администрации Приморского края.

Приморье Кроса

Новости по теме

Новости

"Уральские авиалинии" отменили два рейса между Москвой в Новосибирском

"Коммерсантъ" рассказал о новой методике размещения дорожных камер

Экипаж аварийного Airbus внесен в список "Миротворца"

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта "Жуковский", где аварийно сел самолет

Что произошло за день: четверг, 15 августа

"Яндекс" отверг обвинения в подтасовке топа новостей

"Яндекс" отверг обвинения в подтасовке топа новостей

Большинство пассажиров аварийно севшего Airbus отказались продолжать полет

Большинство пассажиров аварийно севшего Airbus отказались продолжать полет

Ревнивец с ружьем, захвативший магазин в Котельниках, сдался после получения коньяка

Росгвардия назвала фейком поиск на HeadHunter снайпера для охраны массовых мероприятий

Потребовавший коньяк вооруженный мужчина заперся в магазине, а не в парикмахерской

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');