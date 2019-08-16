Сотни иностранных судов укрылись от тайфуна "Кроса" в бухтах Приморья

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Из-за тайфуна "Кроса" в бухтах Приморья укрылись сотни иностранных судов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Только на Ольгинском направлении собрались более 200 иностранных судов, они продолжат прибывать. Стоят на всем северном направлении от Преображения до Тернея", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ожидании пика тайфуна суда пограничного управления контролируют обстановку на рейде.

Ранее сообщалось, что около 150 иностранных судов просили пограничные власти РФ разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них подняли флаг "терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов.

Примгидромет на 16-17 августа объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Кроса". Прогнозируются ливни и ветер скоростью до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина - до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье - до 4-5 метров.

Тайфун "Кроса" уже вызвал ливневые паводки в регионе. Из-за подъема воды шесть сел в настоящее время отрезаны. Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить, отметили в пресс-службе администрации Приморского края.