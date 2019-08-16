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Шесть сел в Приморье отрезаны паводком, вызванным тайфуном "Кроса"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Шесть сел в Красноармейском районе Приморья с населением более 700 человек отрезаны дождевым паводком, который принес тайфун "Кроса", сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация в селах Саровка, Новокрещешка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники. "Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить из-за подъема воды", - говорится в сообщении. Объездные пути в села восстанавливают с помощью лесопользователей.

Как отмечается, накануне в эти села доставили продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет.

В ближайшее время в муниципалитете планируется ввести режим ЧС.

Кроме того, сообщается о переливах воды через дороги есть в Хасанском и Пограничном районах, но проезд к ним есть.

Из-за приближения мощного тайфуна "Кроса" синоптики распространили штормовое предупреждение. Прогнозировалась волна паводка. Около 13 тысяч специалистов находятся в режиме повышенной готовности.

После череды тайфунов в начале августа в Приморье подтопило придомовые территории и дороги в центральных и северных районах края. Более чем из половины домов вода ушла в четверг.

Приморье

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