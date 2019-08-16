Рейс "ЮТэйр" в Уфу вернулся во "Внуково" из-за попадания на взлете в стаю птиц

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Уфу, попал при взлете в стаю птиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Там также уточнили, что одна из птиц попала в лобовое стекло самолета, но стекло уцелело.

В результате лайнер вернулся во "Внуково", посадка прошла благополучно. Авиакомпания приняла решение заменить самолет.

Вылет в Уфу запланирован в 15:30 по местному времени.

Накануне ЧП с птицами произошло в аэропорту "Жуковский": самолет "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей чаек, что вывело из строя оба двигателя. Пилоты смогли посадит Airbus на ближайшее кукурузное поле - никто из находившихся на борту не погиб.