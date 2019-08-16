В ВШЭ начали служебную проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Высшей школе экономики начали служебную проверку в отношении преподавателя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, сообщили в пресс-службе вуза. Бывшая ученица Ольга Старкова заявила, что, когда она училась в девятом классе, учитель ее соблазнил.

Жалоб на Кузнецова не поступало за все время его работы в лицее, заявили в пресс-службе. Однако там считают, что публикации с обвинениями в адрес учителя являются поводом для служебной проверке.

Старкова сообщила в фейсбуке, что у нее с Кузнецовым был "неплатонического свойства роман" и что якобы он ей угрожал и шантажировал.

Она также заявила, что, по ее информации, он вступал в интимные отношения и с другими ученицами. Эти данные "Открытым медиа" подтвердила ещё одна его бывшая ученица на условиях анонимности. По ее словам, у нее отношения с учителем продолжались четыре года, когда ей было от 15 до 19 лет, они начались добровольно, но последние два года держались "на шантаже и запугивании".

Старкова объяснила, что решила рассказать о случившемся, потому что дочки ее друзей могут поступить в лицей, где преподает Кузнецов.