Лицей ВШЭ уволил педагога после обвинений в растлении учениц в 90-х

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководство лицея Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) разорвало контракт с учителем литературы Александром Кузнецовым, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, запугивании и шантаже. Трудовые отношения с ним прекращены с 25 сентября, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Служебная проверка подтвердила факты неэтичного поведения этого преподавателя и то, что он нарушал необходимую дистанцию с учениками. Его поведение не соответствовало этическим нормам и профессиональной этике педагога и было признано неприемлемым для лицея, заявил представитель учреждения.

Кроме нарушений этики, серьезных нарушений в лицее проверка не выявила.

"Комиссия проанализировала факты и обстоятельства случившегося ранее, а также побеседовала с обучавшимися и сотрудниками Лицея. По результатам проверки комиссии случаев, подобных описанным в Интернете, выявлено не было", - отметили в ВШЭ.

Проверку начали 16 сентября после того, как Ольга Старкова написала в соцсетях, кто Кузнецов ее соблазнил, когда она училась в девятом классе. Она утверждала, что учитель ей угрожал и шантажировал, а также, что она слышала о его романах с другими школьницами. Еще одна бывшая ученица подтвердила журналистам на условиях анонимности, что состояла с Кузнецовым в отношениях, когда ей было от 15 до 19 лет и что сначала их роман начался добровольно, но последние два года держался "на запугивании".

Перед началом проверки в НИУ ВШЭ отметили, что, пока Кузнецов работал в лицее, жалоб на него не поступало.