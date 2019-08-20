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Петербургский полицейский подаст в суд на обвинившую его в побоях кандидата в депутаты

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудник полиции, которого кандидат в муниципальные депутаты от "Партии роста" обвинила в избиении, подаст на нее в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Информация о том, что полицейский ударил женщину, стала распространяться 16 августа. Ее не подтвердила ни служебная проверка, которую провели в полиции, ни проверка Следственного комитета, отметили в главке.

На избиение 16 августа пожаловалась кандидат в депутаты муниципального округа "Ульянка" Елена Кондрашова. В тот день у агитатора, которая раздавала листовки за Кондрашову, возник конфликт с кандидатом в депутаты от другой партии. Он пожаловался в полицию, агитатор вызвала подмогу. Когда участковый начал разбираться, кандидат заступилась за агитатора. Со слов соратников кандидата, полицейский ударил ее в живот. В Следственном комитете заявили, что женщина размахивала телефоном перед лицом полицейского, а он попытался ее остановить, но не бил.

В СК также заявили, что жалобы женщины на побои не подтвердили ни очевидцы, ни судмедэкспертиза.

Петербург СКР Партия роста МВД

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