Автобус въехал в здание в Перми, пострадали около 20 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус в субботу въехал в одно из зданий в Перми, по предварительным данным, пострадали порядка двадцати человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону, дорожная авария произошла в Орджоникидзевском районе города около 16:10 (14:10 по Москве).

Представитель пресс-службы рассказал, что автобус номер 53 двигался по улице Новогайвинская и въехал в здание. Есть пострадавшие, их количество уточняется, отметили в полиции.

В региональном Минздраве агентству уточнили, что пострадали около 20 человек.

На данный момент известно, что пять детей находятся в состоянии средней тяжести.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ДТП, предварительно, погиб один человек - водитель автобуса. По его информации, пострадали 20 человек, среди них двое детей.

Всего в автобусе находилось порядка 50 человек.