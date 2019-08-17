Власти Перми сообщили, что автобус врезался в здание из-за неисправности

По данным мэрии города, в нем ехали 59 человек, пострадали 17 пассажиров

ДТП с маршрутным автобусом в Перми Фото: Карина Бурьян/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием автобуса в Перми, по предварительным данным, произошла из-за технической неисправности автобуса, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе мэрии города.

Как рассказал представитель мэрии, водитель автобуса 53-го маршрута, перевозчик ООО "Дизель", не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной.

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

По данным администрации Перми, в автобусе ехали 59 человек, из них пострадали 17 человек.

Пострадавшие госпитализированы, 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, двое в тяжелом состоянии, также среди пострадавших четверо детей.

Кроме того, один человек погиб в результате аварии.

Для родственников пострадавших открыта "горячая линия".

В свою очередь, следователи проводят доследственную проверку по факту аварии, сообщили агентству в пресс-службе регионального СКР. По их данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, у четырех детей диагностированы ушибы и ссадины.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что авария произошла около 16:10 (14:10 по Москве), автобус двигался по улице Новогайвинская и въехал в здание.