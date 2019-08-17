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На Сочи обрушился залповый ливень

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме из-за непогоды.

Как сообщает в субботу пресс-служба администрации Сочи, в городе действует штормовое предупреждение, продолжается залповый ливень. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъёма уровня воды в реках, отметили в администрации.

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Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку в городе-курорте.

В пресс-службе подчеркнули, что жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало.

Как сообщалось, по информации горожан в соцсетях, дожди подтопили ряд улиц курорта и участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Затоплены автодороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького, рассказывают жители города.

Накануне власти Сочи распространили сообщения о штормовом предупреждении.

Сочи

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