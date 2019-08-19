Довольных состоянием ЖКХ россиян оказалось меньше половины

При этом среди жителей квартир этот показатель выше на 10%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Проживающие в квартирах россияне на 10% чаще бывают довольны состоянием жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), чем живущие в частных домах, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По результатам исследования, более трети опрошенных (39%), живущих в квартирах, заявляют, что по части ЖКХ их все устраивает. Среди живущих в частных домах таких россиян оказалось 29%.

Каждый пятый из живущих в частных домах (22%) недоволен качеством воды. Опрошенные, в частности, жаловались на запах хлорки и на то, что вода мутная и ржавая. Среди россиян, проживающих в квартирах, о плохом качестве воды заявили 17%. Также у жителей частных домов возникает больше проблем из-за сбоев в подаче воды, чем у проживающих в квартирах (18% респондентов против 14% опрошенных соответственно).

При этом опрос показал, что жители частных домов реже, чем проживающие в квартирах, жалуются на нерегулярную уборку мусора - 13% против 15 %.

В целом опрошенные больше всего говорили о проблемах с качеством воды и состоянием жилья, требующего косметического ремонта (по 18% респондентов). На втором месте - потребность в капитальном ремонте, главным образом из-за прогнивших коммуникаций (16%). На третьем месте - сбои в водоснабжении (15%).

Опрос проведен 18 - 24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.