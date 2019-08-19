Поиск

Суд 6 сентября рассмотрит вопрос об УДО Мамаева и Кокорина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за две драки.

"Рассмотрение материалов по ходатайству об УДО Александра Кокорина назначено на 6 сентября в 9:00, Кирилла Кокорина (брата футболиста - ИФ) - в 10:00, Павла Мамаева - в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Мамаев и Кокорины отбывают наказание в исправительной колонии N4 Белгородской области. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил полтора года колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и полтора года колонии соответственно.

Футболисты и их друзья были осуждены за две драки, произошедшие в Москве утром 8 октября прошлого года. В ходе первой - у гостиницы "Пекин - пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук, во второй - в "Кофемании" на Большой Никитской - пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

6
Александр Кокорин Павел Мамаев

Новости по теме

Новости

На Урале загорелся цех по переработке пороха

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Держащего голодовку в СИЗО экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

В Гидрометцентре спрогнозировали новое повышение уровня воды в Амуре

Число отравившихся в Ульяновске кустарным подсолнечным маслом выросло до 11 человек

Число отравившихся в Ульяновске кустарным подсолнечным маслом выросло до 11 человек

Синоптики пообещали москвичам в среду до 30 градусов тепла

Белоярская АЭС в субботу возобновит работу блока №4 после срабатывания защиты

Белоярская АЭС в субботу возобновит работу блока №4 после срабатывания защиты

Суд вернул в полицию дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции

Суд вернул в полицию дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');