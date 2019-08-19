Суд 6 сентября рассмотрит вопрос об УДО Мамаева и Кокорина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за две драки.

"Рассмотрение материалов по ходатайству об УДО Александра Кокорина назначено на 6 сентября в 9:00, Кирилла Кокорина (брата футболиста - ИФ) - в 10:00, Павла Мамаева - в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Мамаев и Кокорины отбывают наказание в исправительной колонии N4 Белгородской области. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил полтора года колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и полтора года колонии соответственно.

Футболисты и их друзья были осуждены за две драки, произошедшие в Москве утром 8 октября прошлого года. В ходе первой - у гостиницы "Пекин - пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук, во второй - в "Кофемании" на Большой Никитской - пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин.