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Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Фото: Владимир Кондратов/Интерпресс/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания. Как уточнил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, также этапированы были двое сообщников экс-игроков сборной России. При этом он не уточнил, в какое именно учреждение отправлены осужденные.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.

Александр Кокорин Павел Мамаев ФСИН

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