Глав комитетов Госдумы, не пришедших на внеочередное заседание, предложили сменить

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главы всех четырех думских фракций в понедельник обсудили возможность ротации председателей некоторых думских комитетов, которые не участвовали в понедельник во внеочередном заседании Совета Думы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По окончании заседания Совета Думы сегодня представители руководства всех четырех думских фракций, а это Зюганов (КПРФ - ИФ), Исаев, Пискарев, ("Единая Россия" - ИФ) Миронов ("Справедливая Россиия" - ИФ) и Жириновский (ЛДПР - ИФ) на встрече с председателем Госдумы Володиным обсудили итоги заседания Совета Думы и, в частности, возможность ротации председателей комитетов, не явившихся сегодня на Совет", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Обсуждалось, что такая ротация могла бы произойти в рамках фракций - "то есть комитет так же остался бы за конкретной фракцией согласно квотам, но председатель мог бы смениться".

На внеочередном заседании Совета Думы в понедельник, на котором обсуждался вопрос вмешательства во внутренние дела РФ, как отметил корреспондент "Интерфакса", в частности, не было следующих глав комитетов: председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, главы комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаила Дегтярёва, председателя комитета экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, председателя комитета по энергетике Анатолия Завального, главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, председателя комитета по труду, социальной политике, и делам ветеранов Ярослава Нилова, главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, главы комитета по региональной политике и проблемам Севера Николая Харитонова, председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, а также председателя комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманова.

Теперь каждой фракции предлагается оценить обоснованность отсутствия того или иного главы комитета и, если не найдется уважительных причин, подготовить кандидатуру ему на замену, отметил собеседник агентства.