Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Фото: Фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На внеочередном заседании Совета Думы в понедельник создана комиссия Думы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия создана по предложению всех политических фракций. Возглавил ее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщил "Интерфаксу" участник заседания Совета Думы.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили журналистам, что Пискарев подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

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