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Власти Архангельской области закупят более тысячи фильтрующих противогазов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство Архангельской области планирует приобрести 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов, следует из материалов на портале госзакупок.

Информация о закупке была размещена на сайте 13 августа. Начальная (максимальная) цена контракта, который будет оплачиваться из областного бюджета, составляет 4,6 млн рублей. Стоимость одного противогаза оценивается в 3,8 тыс. рублей.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами. По данным "Росатома", на полигоне произошел взрыв в ходе испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и два сотрудника министерства обороны.

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон ненадолго вырос, а затем нормализовался. Шведские СМИ отмечали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на севере России зафиксировано не было.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в Вену.

Архангельская область

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