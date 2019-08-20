Песков заверил, что Путин получает полную информацию о событиях под Северодвинском после взрыва

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин получает полную информацию о том, что происходит в Архангельской области после взрыва на полигоне ракеты с радиоизотопным источником питания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать, почему после взрыва уже четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в международную организацию.

Песков сказал, что не знает, почему станции передают или не передают те или иные сведения, и кому они подведомственны. Он предложил журналистам это выяснить и направить запросы уже адресно.

Песков снова заверил, что власти делают все, чтобы полностью исключить угрозу для населения в связи с инцидентом на испытаниях. Он напомнил, что на пресс-конференции во Франции Путин сказал, что никакой опасности нет.

Публикацию карт с возможным распространением радиоактивного облака после аварии он назвал абсурдной. Ему рассказали о карте, по которой облако охватывает Урал и Сибирь.

Минобороны и "Росатом" ранее сообщили, что 8 августа на морском полигоне у поселка Нёнокса под Северодвинском произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания, погибли семь человек. В администрации Северодвинска сообщили, что в этот день в городе фиксировалось кратковременное повышение радиационного фона, затем это подтвердил Росгидромет.

19 августа в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытания (ОДВЗЯИ) заявили, что сначала перестали получать данные от двух расположенных в России станций, отслеживающих уровень радиации, а затем от четырех. Об этом представитель организации сообщил CNN и The Wall Street Journal, а затем подтвердил "Интерфаксу". По его словам, операторы этих станций рассказали о проблемах во связью и сетью.

В МИД России на это заявили, что передача данных в ОДВЗЯИ является исключительно добровольной и что инцидент под Северодвинском не имеет никакого отношения к секретариату организации, который координирует сбор данных со станций. "К разработке тех или иных видов вооружений мандат ВТС ПК ОДВЗЯИ отношений не имеет", - заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

В ОДВЗЯИ во вторник заявили, что надеются на возобновление работы российских станций и продолжение сотрудничества.