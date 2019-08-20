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Главой ульяновского Димитровграда, жившего почти год без мэра, избран Богдан Павленко

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Димитровграда - второго по величине города в Ульяновской области - на внеочередном заседании во вторник избрали главой города Богдана Павленко. В Димитровграде не могли избрать главу города с октября 2018 года.

На сайте горадминистрации сообщается, что в заседании принимали участие 29 депутатов. Перед ними выступили шестеро кандидатов из семерых, претендовавших на должность градоначальника и допущенных конкурсной комиссией.

Каждый из претендентов представил тезисы своей программы развития города и ответил на вопросы депутатов. После тайного голосования депутатов был произведен подсчет голосов, "все происходило максимально открыто и прозрачно", отмечает мэрия.

Большинство голосов - 26 - депутаты отдали за Богдана Павленко. Один голос получил Матвей Володарский. Еще двое из депутатского корпуса проголосовали против всех. Таким образом, законно избранным главой города с 20 августа стал Павленко, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, в Димитровграде не могли выбрать главу города с октября 2018 года.

23 января 2019 года на внеочередном заседании городской думы главой Димитровграда был избран Павел Архипов. Однако губернатор Сергей Морозов обратился в суд с требованием признать решение незаконным и отменить его. Суд удовлетворил иск главы области. После этого депутаты гордумы большинством голосов лишили Морозова звания почетного гражданина города.

В общей сложности с осени прошлого года комиссия по выборам градоначальника не могла собраться четыре раза.

В результате в конце июля исполняющим обязанности главы Димитровграда был назначен Павленко. С 2018 года он был заместителем главы Хакасии, руководителем администрации, является членом партии КПРФ.

Димитровград Ульяновская область

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