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Подписан контракт о поставке Минобороны первой партии тяжелых дронов "Альтиус"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны заключило контракт на поставку первой партии ударных беспилотников "Альтиус", масса которых составляет шесть тонн. Об этом говорится в материалах к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

"В рамках реализации государственного контракта на ОКР (опытно-конструкторские работы) "Альтиус-РУ" по разработке БЛА обособленным подразделением № 2 АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Казани успешно проведена защита и закрытие этапа "Технический проект". Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА", - говорится в материалах.

Производство этой партии включено в задачи завода на 2021 год.

Казанское ОКБ имени Симонова с 2011 года разрабатывало беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") по заказу Минобороны. Его летные испытания начались летом 2016 года. В 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

20 августа 2019 года Минобороны сообщило о первом полете дрона "Альтиус-У", который создали после испытаний ряда прототипов, а в декабре того же года министерство и УЗГА заключили контракт на разработку беспилотника в окончательном облике - "Альтиус-РУ".

Это шеститонный разведывательно-ударный комплекс с беспилотником большой продолжительности полета. Такие дроны будут оснащать средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами. Сообщалось, что "Альтиус" сможет нести до двух тонн боевой нагрузки.

Альтиус Минобороны Татарстан Казань УЗГА ОКБ Симонова

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