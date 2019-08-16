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Военные показали первые испытания тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные провели первые летные испытания тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в паре с истребителем Су-30СМ. Видео полета было размещено на канале Минобороны РФ в YouTube.

3 августа Минобороны РФ сообщило, что состоялся первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кто такой "Охотник"

Тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки", - заявили тогда в ведомстве.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с Су-57. В перспективе возможно, что экипаж Су-57 сможет удалённо управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре.

По мнению экспертов, "Охотник" по своим характеристикам будет близок к американскому палубному беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman, с которым очевидно его внешнее сходство.

На вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, оснащённые фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 кг, "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки. Самый тяжёлый из ныне принятых на вооружение в России беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") - его максимальная взлётная масса составляет до 500 кг, несёт до 100 кг полезной нагрузки.

Минобороны Охотник

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