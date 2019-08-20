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Источник сообщил о лечении в Москве трех сотрудников ядерного центра после ЧП с ракетой

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Трое сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавшие в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области, находятся на лечении в Москве. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник во вторник.

В местных СМИ появилась информация, что пострадавшие сотрудники центра идут на поправку. По данным сайта Саров.Ru, состояние трех сотрудников ядерного центра оценивается как удовлетворительное: "...ребята самостоятельно передвигаются. Дмитрий Абанин, Сергей Гришин и Александр Манюхин идут на поправку".

На сайте sarov.info уточняются должности госпитализированных сотрудников. "Дмитрий Абанин, инженер; Сергей Гришин, слесарь; Александр Манюхин, инженер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ "Интерфаксу" отказались прокомментировать информацию о жизни и состоянии пострадавших, предложив обратиться в соответствующий департамент "Росатома".

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами.

Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома". По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Со ссылкой на директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова сообщалось, что в результате ЧП погибло пять сотрудников ядерного центра. Еще трое были госпитализированы, их жизнь вне опасности.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Расположен в ЗАТО Саров (Нижегородская область).

Северодвинск Архангельская область РФЯЦ-ВНИИЭФ Саров Нижегородская область

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