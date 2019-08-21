В Нёноксе заявили, что нет причин для обследования жителей после ЧП на полигоне

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Медицинское обследование жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого произошел взрыв на военном полигоне, не планируется. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

"У нас в прошлый понедельник был заместитель начальника главного Роспотребнадзора, брали пробы воды, воздуха. Все в норме. Зачем мы будем обследовать людей, если нет причин для обследования?", - сказал Машенков.

Он также опроверг информацию СМИ о том, что в Нёноксу планируют прибыть врачи из Москвы и Архангельска для обследования населения.

В свою очередь в пресс-службе администрации Северодвинска "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время в Нёноксе радиационный фон в норме, обстановка в селе спокойная, оповещений о планируемых работах на полигоне не поступало.

Ранее в соцсетях появилась информация о направлении в Нёноксу врачей из Москвы для обследования местных жителей, бывших в населенном пункте во время ЧП на полигоне.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Спустя неделю после взрыва в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. Сообщалось, что в воздухе в районе станции в Сванховде были обнаружены незначительные объемы радиоактивного йода.

Президент РФ Владимир Путин 19 августа заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.