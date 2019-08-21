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То самое кино. "Яндекс" рассказал о поисковых запросах россиян, забывших название фильма

То самое кино. "Яндекс" рассказал о поисковых запросах россиян, забывших название фильма
Фото: Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Поисковый сервис "Яндекс" выяснил, по каким ярким приметам россияне чаще всего пытаются найти в интернете позабытое название фильма. В основу исследования лег анализ 18 миллионов уникальных поисковых запросов за 2017-2019 годы.

Поиски обычно начинаются с перечисления героев в общих чертах (девушка, парень или просто человек), их семейной роли или профессии, национальности. Запоминаются главные персонажи больше всего тем, что они убивали, умирали, находили что-либо, жили, или попадали куда-то, например, в мир фей или ад. Самыми популярными местами действия среди поисковых запросов оказались школа, город, тюрьма, лес и остров.

С национальным колоритом

Для фильмов разных стран определились свои самые частотные запросы. Российские фильмы отличились персонажами: это обычно подруги, "менты" или следователи, бизнесмены и няни. Герои обычно оказываются в тюрьме или попадают в прошлое, устраиваются на работу, подставляют кого-либо, теряют память. Дело происходит в деревне или на даче, на "зоне", в детдоме или в целом в антураже Нового года.

Названия советских фильмов вспоминают по совсем другим зацепкам: в поисковых запросах чаще других фигурируют животные (собака, кот, медведь), дед и солдат. Персонажи пьют, поют, строят, кричат или плывут, а действие крутится вокруг морей или рек, заводов, связано с планетами или космосом в целом.

В американских фильмах главенствуют подростки и студенты, президенты, солдаты и блондинки. Заняты они чаще похудением, переездами, охотой и расследованиями, а еще попадают в тюрьму. Сюжет разворачивается на вечеринках, в колониях, в космосе или пустыне или связан с Рождеством.

Для турецких фильмов характерными персонажами оказались невесты и богатые парни, для индийских - крокодилы и братья. В китайских фильмах, как отмечают пользователи "Яндекса", дерутся и летают.

Для отдельных персонажей тоже нашлись характерные занятия: женщины чаще всего рожают, мужчины - кого-то или что-то видят (девушек, призраков, будущее). Божество в запросах предстает руководителем, посылающим на задание ангелов, мужчин и женщин. Демоны вселяются в кого-либо, охотятся или забирают что-то, агенты предсказуемо внедряются и спасают. А вот вампиры чаще запоминаются своей влюбленностью, а не тем, что кусаются.

Ни слова больше

По некоторым запросам без труда можно узнать фильм. Так, "Большой куш" стал для россиян тем фильмом, где Томми ненавидит цыган, а в "Стражах галактики" "дерево живое и енот живой", а "еще енот милый, но грубый". "Волк с Уолл-стрит" стал для зрителей тем самым фильмом с Леонардо ДиКаприо, в котором "чувак отвечал на звонки и стал богатым". Особняком стоит сериал "Детективное агентство Дирка Джентли", где "ничего не понятно и есть корги".

Некоторые запросы искателей забытых фильмов составили отдельный хит-парад. Так, пользователи "Яндекса" пытались найти "фильм, где животные едят сельдерей", фигурирует "получеловек полу - Киану Ривз". Также зрителей интересовали фильмы, где "монстр живет на острове, любит выпить", "избитый парень рассказывает про Игорька" или "мужик едет в поезде с торшером". Еще один пользователь искал в интернете комедию, "в которой, как правило, не наблюдается никакого смысла".

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