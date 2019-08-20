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Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН.

"20 августа в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко", - говорится в сообщении "Мемориала" во вторник.

Правозащитники предполагают, что, следовательно, все украинцы находятся в московском СИЗО.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ФСИН.

Как напоминают в "Мемориале", Балух был приговорен к почти пяти годам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Он содержался в колонии в Тверской области.

Гриб был приговорен к шести годам колонии по обвинению в содействии терроризму. Содержался в краснодарском СИЗО.

Крымский активист Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по одному делу с режиссёром Олегом Сенцовым, обвинен в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключённых в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.

ФСИН

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