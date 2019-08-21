Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

Накануне "Мемориал" сообщил, что в СИЗО "Лефортово" были переведены Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко

Павел Гриб в Северо-Кавказском окружном военном суде Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Возможного скорого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной не исключает и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. (...) И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал Чеснаков в интервью изданию "Актуальные комментарии".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщалось, в июле прошлого года Балух был приговорен к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Он содержался в колонии в Тверской области.

Гриб в марте этого года получил шесть лет заключения по обвинению в содействии терроризму. Он содержался в краснодарском СИЗО.

Крымский активист Кольченко в 2015 году приговорен к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинен в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне, а также убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.