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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новоаннинском районе Волгоградской области, погибли три человека, еще два пострадали, сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"В 4:15 по местному времени (3:15 по Москве) автомобиль "Hyundai Solaris" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Жирновск-Москва"", - сказала Смольянинова.

По ее словам, в результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе 10-летний мальчик. Еще два пассажира "Hyundai Solaris", в том числе 12-летняя девочка, с травмами доставлены в больницу. Девочка находится в реанимации.

"В автобусе находилось 26 человек, никто не пострадал", - отметила Смольянинова.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Волгоградская область

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