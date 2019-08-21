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Членов ОНК не пустили к переведенным в "Лефортово" украинским заключенным

В СИЗО заявили, что украинцы не хотят ни с кем разговаривать

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии не пустили к переведенным в СИЗО "Лефортова" пяти гражданам Украины, которых ранее осудили в России. Об этом сообщил член ОНК и Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев.

"Начальник отдела режима и охраны сказал нам, что украинцы написали заявление, что не хотят ни с кем разговаривать, однако эти заявления нам никто не показал", - сказал он.

В просьбе правозащитников пустить их к заключенным, чтобы те могли подтвердить нежелание разговаривать, им отказали, сославшись на занятость сотрудников изолятора, которые занимаются устранением аварии на водонагревательном оборудовании.

Члены ОНК планируют посетить "Лефортово" вечером в среду еще раз.

Ранее в "Мемориале" заявили, что в "Лефортово" 20 августа приняли передачи для ранее осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По данным источника "Интерфакса", их могут скоро выдать Украине, сейчас обсуждается формат этой процедуры.

Балуха перевели в Москву из Тверской области. В июле 2018 года его приговорили к четырем годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов.

Гриб в марте 2019 года был осужден на шесть лет колонии по обвинению в содействии терроризму. Содержался в краснодарском СИЗО.

Кольченко проходил по делу режиссера Олега Сенцова. В 2015 году его приговорили к десяти годам колонии по обвинению в подготовке терактов и участии в экстремистском сообществе.

Клыха и Карпюка в мае 2016 года приговорили к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

ОНК Евгений Еникеев Лефортово Александр Кольченко Владимир Балух Павел Гриб Николай Карпюк Станислав Клых

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