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Севший на кукурузное поле Airbus будет утилизирован

Севший на кукурузное поле Airbus будет утилизирован
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" не подлежит восстановлению и будет утилизирован.

Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Ранее коммерческий директор компании Кирилл Скуратов заявлял журналистам, что решение по судьба лайнера остается за компанией Airbus. В частности, оставалась вероятность того, что специалисты решат, что самолет еще можно отремонтировать и тогда будет выплачена страховка.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший в Симферополь, сразу после взлета утром 15 августа вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, остальные члены экипажа награждены орденами мужества.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321

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