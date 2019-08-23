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Аварийно севший на кукурузное поле А321 начали резать на части

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Гидравлические ножницы используются для демонтажа аварийно севшего 15 августа на кукурузное поле в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний", сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Как сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала, "именно в эти минуты происходит распил самолета, несколько минут назад отпилена кабина пилотов". Сейчас она практически полностью отделена от корпуса самолета.

В эфире канала была показана крупная техника, работающая на месте аварийной посадки.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что аварийный A321 "Уральских авиалиний" будет разобран на части, их полностью вывезут с подмосковного кукурузного поля в ночь на понедельник.

Самолет Airbus А321 "Уральских авиалиний" утром 15 августа сразу после вылета из аэропорта "Жуковский" в Симферополь совершил аварийную посадку на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенными шасси. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя воздушного судна.

На борту самолета было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Лайнер восстановлению не подлежит, авиакомпания не планирует использовать его части.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Подмосковье

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