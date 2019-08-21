Лавров объяснил несанкционированные митинги желанием спровоцировать скандал

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Несогласованные митинги устраивают люди, которые хотят специально спровоцировать скандал и отказываются от мест проведения акций, которые им предлагают власти, заявил глава МИД Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о протестах в Москве на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом.

Также он заявил, что власти никогда не ограничивали иностранных журналистов в связи с этими протестами.

"Ни разу нигде ни в отношении ни одного средства массовой информации, которые у нас здесь представлены - из Европы, из других стран, - мы не примеряли каких-либо ограничительных мер. Доступ есть повсюду", - сказал он и добавил, что не слышал об арестах кого-то из сотрудников Deutsche Welle.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что в публикациях Deutsche Welle были призывы к участию в несогласованной акции 3 августа в Москве. Медиакомпания это обвинение отвергла и заявила, что таких призывов не было ни в одной ее публикации и репортаже. Компания также выразила протест в связи с задержанием 27 июля аккредитованного корреспондента DW Сергея Дика.

Дика задержали, когда он снимал репортаж о несогласованной акции протеста. Его посадили в автозак, доставили в ОВД "Марьино" и отпустили примерно через полтора часа. По словам журналиста, полицейские назвали его аккредитацию "филькиной грамотой".



На протест DW МИД ответил, что призывы к участию в незаконном митинге были на страницах медиакомпании в соцсетях, поэтому ее сотрудники "никак не могут рассматриваться как журналисты, но сами являются активными участниками противоправных действий". В ведомстве напомнили о недопустимости нарушения законов "под прикрытием статуса иностранного корреспондента".

Гендиректор DW Петер Лимбург после этого заявил: "Если огульно причислять журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов, а потом еще этих журналистов и задерживать, то это не только очевидное нарушение свободы прессы, но и инструмент из арсенала полицейского государства".