Поиск

Лавров объяснил несанкционированные митинги желанием спровоцировать скандал

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Несогласованные митинги устраивают люди, которые хотят специально спровоцировать скандал и отказываются от мест проведения акций, которые им предлагают власти, заявил глава МИД Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о протестах в Москве на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом.

Также он заявил, что власти никогда не ограничивали иностранных журналистов в связи с этими протестами.

"Ни разу нигде ни в отношении ни одного средства массовой информации, которые у нас здесь представлены - из Европы, из других стран, - мы не примеряли каких-либо ограничительных мер. Доступ есть повсюду", - сказал он и добавил, что не слышал об арестах кого-то из сотрудников Deutsche Welle.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что в публикациях Deutsche Welle были призывы к участию в несогласованной акции 3 августа в Москве. Медиакомпания это обвинение отвергла и заявила, что таких призывов не было ни в одной ее публикации и репортаже. Компания также выразила протест в связи с задержанием 27 июля аккредитованного корреспондента DW Сергея Дика.

Дика задержали, когда он снимал репортаж о несогласованной акции протеста. Его посадили в автозак, доставили в ОВД "Марьино" и отпустили примерно через полтора часа. По словам журналиста, полицейские назвали его аккредитацию "филькиной грамотой".


На протест DW МИД ответил, что призывы к участию в незаконном митинге были на страницах медиакомпании в соцсетях, поэтому ее сотрудники "никак не могут рассматриваться как журналисты, но сами являются активными участниками противоправных действий". В ведомстве напомнили о недопустимости нарушения законов "под прикрытием статуса иностранного корреспондента".

Гендиректор DW Петер Лимбург после этого заявил: "Если огульно причислять журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов, а потом еще этих журналистов и задерживать, то это не только очевидное нарушение свободы прессы, но и инструмент из арсенала полицейского государства".

Сергей Лавров Deutsche Welle Хайко Маас Мосгордума

Новости по теме

Новости

Президент РФ заявил, что в России и соседних странах радиационный фон в норме

Президент РФ заявил, что в России и соседних странах радиационный фон в норме

Путин обвинил организаторов протестов в Москве в нарушении избирательного законодательства

Путин обвинил организаторов протестов в Москве в нарушении избирательного законодательства

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

Генпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства

Генпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства

Кудрин отметил, что силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве

Кудрин отметил, что силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве

Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Сотрудницу ФБК, жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег

Сотрудницу ФБК, жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег

Губернатор проверит, называла ли иркутская чиновница пострадавших от наводнения быдлом

Губернатор проверит, называла ли иркутская чиновница пострадавших от наводнения быдлом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');