Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

Этих дипломатов вызовут в Госдуму, а депутатов отзовут из отпусков для скорейшего расследования вмешательства в российские дела

Во время несогласованной акции протестов в центре Москвы Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники иностранных посольств участвовали в недавних массовых мероприятиях, в том числе в их организации, и "раздавали методички", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таких дипломатов будут вызывать в думскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в российские дела, пообещал он.

Созданная 19 августа комиссия начнет работу в ближайшее время. По словам спикера, депутатов для этого отзовут из отпусков. Заседание Совета Думы, на котором сформировали комиссию, также прошло во внеочередном порядке.

Кроме дипломатов, на заседание комиссии будут приглашать журналистов, которые имеют отношение к несанкционированным акциям.

"Мы это обсуждали на Совете Государственной думы. Принято единогласное решение рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением законов Российской Федерации и фактически вмешались в наши внутренние дела. Конечно, мимо таких фактов никто не пройдет, - заверил он. - "Работники посольств, которые участвовали в том числе массовых мероприятиях, где-то участвовали непосредственно в организации, раздавали методички. Эта также тема обсуждалась, и все считают, что необходимо приглашать и работников посольств, и представителей - тех, кто отвечает за эту работу".

В частности, на Совете Думы обсудили идею пригласить на комиссию представителей Deutsche Welle и посольства Соединённых Штатов Америки, "учитывая, что есть информация, что и Госдеп, и посольства, и средства массовой информации, аффилированные с государственными фондами США, делают все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Российской Федерации, формировать мнение".

В начале августа российский МИД обвинил германскую медиакомпанию и американскую дипмиссию в публикации призывов к участию в российских протестах. 8 августа о том же заявила временная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета: сенаторы заметили признаки вмешательства США в выборы в Могсордуму.

19 августа после Совета Думы первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал те же примеры вмешательства. "Размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам - "Голосу Америки", немецком государственном канале Deutsche Welle - к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России", - сказал он. Также он напомнил о "тренировочных лагерях в Прибалтике" и о регулярном инструктаже представителей несистемной оппозиции в США.

Посол США в Москве Джон Хантсман назвал публикацию консульского оповещения для американцев о риске протестов и задержаний в центре города стандартной практикой и мерой по обеспечению их безопасности. "И если бы я открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то я бы недопустимым образом нарушил свой долг", - заявил дипломат.

В Deutsche Welle заявили, что в репортажах и статьях медиакомпании не было призывов к участию в протестах в России и что журналистов, которые сообщают о протестах, нельзя причислять к протестующим.