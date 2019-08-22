В Екатеринбурге отправили под домашний арест одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из трех полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Срок задержания второго подозреваемого по этому делу полицейского продлен до 48 часов, мера пресечения третьему сотруднику МВД избирается.

Трем полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании девушки 1997 года рождения, которое, как полагает следствие, они совершили в служебной машине.