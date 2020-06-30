В Екатеринбурге смягчили меру пресечения экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Запрещено подсудимым общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на 18 августа 2019 года трое полицейских, по версии следствия, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейских задержали, им предъявили обвинение по части 2 статьи 131 УК РФ, части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии одного из фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 19 февраля 2020 года, двух других - под стражу на тот же срок. В феврале текущего года суд смягчил двоим меру пресечения – с содержания под стражей на домашний арест до 4 августа. На этот же срок был продлен домашний арест еще одного фигуранта дела.

Полицейских уволили со службы по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона привлекли к дисциплинарной ответственности.