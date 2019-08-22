Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Следствие полагает, что трое полицейских изнасиловали 21-летнюю девушку в служебном автомобиле УАЗ патрульно-постовой службы, у здания по улице Чайковского в Екатеринбурге.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, говорится в сообщении.

Против них возбуждено дело по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В суд направлено ходатайство об аресте задержанных.