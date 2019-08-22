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Суд засчитал Навальному госпитализацию в срок административного ареста

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отказался "задним числом" приостановить административный арест оппозиционера Алексея Навального на время его госпитализации, которая продлилась 18,5 часов.

О приостановке исполнения наказания суд попросил начальник спецприемника N1, где Навальный отбывает 30-суточный арест. Как следовало его заявления, неотбытое Навальным из-за госпитализации время наказания составило 18 часов 35 минут.

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После решения суда Навальный должен выйти на свободу в пятницу, 23 августа, в 8:50.

Навальный и его адвокат Вадим Кобзев просили суд отказать в удовлетворении заявления начальника спецприемника. По словам Кобзева, он был не в праве ставить перед судом такой вопрос, поскольку "законом рассмотрение вопроса о приостановлении административного ареста предусмотрено до его приостановления, а не после".

Адвокат подчеркнул, что сотрудники конвоя "ни на минуту" не прекращали сопровождение Навального в больнице. Сам оппозиционер сказал, что "с самого начала и до самого конца там (в больнице - ИФ) присутствии сотрудники полиции в больших количествах". "Если спецприемник каким-то образом снял с меня охрану и своим решение приостановил арест, меня как минимум должны были об этом уведомить. Невозможно было освободить меня из-под ареста таким образом, чтобы я об этом был не в курсе", - сказал Навальный.

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Симоновский суд Москвы 24 июля назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд согласился с тем, что оппозиционер на согласованном митинге 20 июля на проспекте Сахарова и в фейсбуке призывал людей на несанкционированную акцию 27 июля.

Во время отбывания ареста, 28 июля, Навального госпитализировали в гбольницу N64, где у него диагностировали контактный дерматит. На следующий день оппозиционера вернули в спецприемник.

Навальный заподозрил, что его могли отравить, и обратился в СКР с заявлением о преступлении, в котором попросил проверить сотрудников спецприемника N1 на предмет превышения должностных полномочий или халатности.

Алексей Навальный

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